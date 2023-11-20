Девушка в КБР попала в реанимацию после взрыва газовой колонки
Несовершеннолетняя девушка попала в реанимацию после взрыва газовой колонки в ванной одной из квартир Нальчика в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил источник «Известий».
По данным собеседника, инцидент произошел в субботу, 18 ноября. Девушка решила принять ванну, как вдруг в один момент произошел взрыв. Уточняется, что на момент происшествия 17-летняя девушка была дома одна.
Пострадавшую доставили в больницу в шоковом состоянии с ожогами 10% тела. Врачи реанимационного отделения оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
Как выяснилось позднее, причиной взрыва стало неправильное подключение газовой колонки. Так, подводящий к газовой колонке шланг был откручен, к нему самовольно был подключен блок питания, что и вызвало короткое замыкание и возникшую впоследствии утечку.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Ранее, 7 октября, в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв газа в одном из многоквартирных домов. В результате происшествия погибших нет. Пострадавшая хозяйка квартиры от госпитализации отказалась.