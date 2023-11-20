Собянин рассказал о реставрации особняка купцов Марковых в Москве

Реставрация особняка купцов Марковых в Москве должна завершиться в I квартале 2024 года. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Особняк расположен на улице Каретный Ряд, он был построен в конце XIX века. Там в течение многих лет жил театральный режиссер Константин Станиславский.

За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Благодаря этим мифологическим существам горожане назвали особняк «домом с пегасами», сообщает телеканал «360».

По словам мэра, за свою историю особняк пережил несколько пожаров и масштабных перестроек, однако специалисты сумели вернуть ему исторический облик благодаря архивным чертежам и фрагментам декора, сообщает RT. В частности, парадную лестницу собрали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней, пишет НСН. Также были отреставрированы историческая чугунная лестница, изразцовая печь, метлахская плитка в холлах на первом этаже, сообщает агентство городских новостей «Москва».

14 ноября Сергей Собянин рассказал, что в столице завершена реставрация фасада храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, его вновь открыли для посещения. Реставрация велась два года, за это время специалисты, в частности, обновили кирпичную кладку и ступени, привели в порядок белокаменный декор, основания столбов и колонн арок.