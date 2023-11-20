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В Госдуме назвали способ налаживания отношений России и Британии

Журавлев: РФ сможет построить диалог лишь с новым поколением британских политиков
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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Россия всегда вела себя по отношению к Великобритании тактично и толерантно, но поймет это лишь новое поколение британских политиков. Об этом 20 ноября «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитат Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По мнению депутата, нынешние политики Британии уверены, будто борьба с Россией является обязательным условием для существования британского патриота.

«Хотя практика показывает обратное — Лиз Трасс, катавшаяся в Прибалтике на танке, наставившем дуло в сторону российской границы, в кресле британского премьера удержалась рекордно малое число дней. Наша страна, кстати, всегда вела себя по отношению к Великобритании тактично и толерантно. Только это поймет, вероятно, лишь новое поколение британских политиков, которое будет следовать курсом, диаметрально противоположным тому, что предлагают находящиеся сейчас у власти», — отметил он.

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Ранее в этот день директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что российско-британские торговые отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю и возможности их нормализовать сейчас нет. Он подчеркнул, что именно Лондон настроен на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Москвой.

Экс-премьер и новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 13 ноября заявил, что страна столкнулась с огромным набором международных вызовов, включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке. Он считает, что в это время очень важно поддержать союзников, укрепить с ними партнерство, а также сделать так, чтобы голос Лондона был услышан.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что эти слова Кэмерона не совсем соответствуют действительности, потому что Великобритания сама участвует в создании многих проблем.

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