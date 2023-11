Чем известна победительница «Евровидения-2016» певица Джамала

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило украинскую певицу Джамалу (настоящее имя Сусанна Джамаладинова) в международный розыск в России. «Известия» рассказывают, как бывшая крымчанка, прославившаяся благодаря победе на «Евровидении-2016», пришла к популярности и чем занимается сейчас.

Певица Джамала — биография, музыка

Будущая звезда украинской эстрады родилась 27 августа 1983 года в небольшом городке в Киргизии. По национальности Джамала — крымская татарка по отцовской линии и армянка по материнской. Вскоре семья переехала в Крым, девочка росла в селе Малореченском, недалеко от Алушты. Там родители Джамалдиновой содержали частный пансионат для туристов.

Музыкой Джамала увлекалась еще с детства, посещала школу искусств, участвовала в вокальных конкурсах и даже записала свой первый сольный альбом благодаря победе в одном из них. Так девушка решила, что хочет строить именно музыкальную карьеру. Первой ступенью ее профессионального обучения стало музыкальное училище в Симферополе, а затем она поступила в Национальную музыкальную академию в Киеве. С самого начала юную певицу интересовало джазовое направление, и большинство ее самостоятельных произведений были в этом жанре.

На большой сцене певица стала появляться с 15 лет. В 2011 году Джамала записала свой первый сольный альбом For Every Heart. Тогда же исполнительница подала заявку на песенный конкурс «Евровидение» с композицией Smile. Однако в том году национальный отбор прошла другая певица, Мика Ньютон.

Неудача не помешала Джамале в 2013 году записать вторую пластинку под названием All or Nothing. Еще через два года вышел альбом «Подих». А в 2016 году певица вновь попытала удачу на «Евровидении».

Певица Джамала — «Евровидение-2016»

Вторую попытку представить Украину на европейской сцене Джамала сделала с песней «1944». В треке отчетливо прослеживается политическая подоплека — текст посвящен депортации татар из Крыма в мае 1944 года. Правилами конкурса политический подтекст запрещен, и до тех пор организаторы строго следовали этому принципу. Тем не менее для Украины впервые в истории «Евровидения» сделали исключение — национальный отбор девушка прошла без проблем и представила страну на конкурсе.

Джамала заняла первое место, обойдя представителя России Сергея Лазарева. Уже после победы певицы выяснилось, что было нарушено еще одно правило — песня уже исполнялась перед зрителями на закрытом показе в мае 2015 года. Однако жюри оставило результаты без изменений.

Вскоре после «Евровидения» свет увидел мини-альбом певицы «1944», в который вошла победившая песня, а в 2018 году была презентована пластинка «Крила». Кроме того, в мае 2019 года вышел трек Solo, написанный международной командой композиторов.

Вскоре дискографию певицы пополнили два студийных альбома — «Ми» (2021) и Qirim (2023), миниальбомы «5:45» (2021) и «Поклик» (2022). В 2017–2019-м, а также в 2022 году Джамала занимала судейское кресло в национальном отборе «Евровидения».

Певица Джамала — личная жизнь

Артистка вышла замуж в 2017 году. Ее мужем стал Бекир Сулейманов из Симферополя, молодые люди состояли в отношениях с 2014 года. Избранник Джамалы младше ее на восемь лет. По собственному признанию певицы, на участие в «Евровидении» в 2016 году ее сподвиг именно возлюбленный.

Свадьбу сыграли в татарских традициях. Через год певица стала матерью — на свет появился первенец Эмир-Рахман Сеит-Бекир. А в 2020 году у пары родился второй сын — Селим-Гирай.

Певица Джамала — розыск и уголовное дело

О том, что певица находится в международном розыске, свидетельствуют данные базы МВД России на 20 ноября. Указано, что в отношении Джамалы возбуждено уголовное дело, однако статья не уточняется.

Певица неоднократно выступала в поддержку киевского режима. Активно высказывалась против воссоединения Крыма с Россией. Тем не менее уже после референдума, летом 2014 года, победительница «Евровидения» давала выступления в Москве и Сочи, а под Новый год появлялась и на частных корпоративах.

Родители артистки продолжают вести бизнес в Крыму и уезжать из РФ не собираются. При этом отец Джамалы тоже известен своими антироссийскими высказываниями.

Также Джамала не раз критиковала специальную военную операцию России по защите населения Донбасса.