«Известия» показали работу экипажа ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал 19 ноября работу экипажа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» по уничтожению воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

«Подъезжает машина к позиции уже в полной боевой готовности, то есть практически с колес займет место, обозначенное для прикрытия участка, и будет готова вести огонь», — рассказывает военкор.

Корреспондент также показал, как экипаж ЗРК «Тор-М2» уничтожает воздушные цели противника.

«Здесь рельеф немножко холмистый, гористый, то есть это накладывает свои процессы на боевую работу, потому что необходимо уже будет выбирать стартовую позицию так, чтобы не пропустить сектора, которые могут идти внизу», — отметил военнослужащий РФ с позывным Гром.

Он добавил, что сейчас противник часто использует небольшие беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, которые собирают из пластика и картона, чтобы понизить эффективную площадь рассеяния, издаваемую от цели.

2 ноября российские военнослужащие рассказали «Известиям», как работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». Как рассказывал боец с позывным Русь, дальность наблюдения превышает 47 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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