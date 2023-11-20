Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил 20 ноября работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

«Поздравляю вас с Днем работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России», — заявил он в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил труд миллионов работников дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта и специалистов разных профессий, связанных с отраслью. Путин назвал их надежной базой по формированию единого транспортного каркаса страны.

«Необходимо широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты и эффективные механизмы государственно-частного партнерства, совершенствовать систему подготовки кадров, отраслевое образование», — сказал президент.

До этого, 15 октября, Путин поздравил сотрудников дорожной отрасли с Днем работников дорожного хозяйства, подчеркнув, что этой сфере принадлежит особая роль в жизни страны. Как отметил российский лидер, в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, которые хорошо знают и любят свое дело.