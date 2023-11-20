Самолет МЧС России доставил 27 т гумпомощи населению сектора Газа

Борт МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи в аэропорт города Эль-Ариш в Египте для населения сектора Газа. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 т гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Ранее в этот день самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Махачкалы в Арабскую Республику Египет. Доставка гуманитарного груза была организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Гумпомощь передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, а его представители доставят груз населению сектора Газа.

МЧС России 18 ноября сообщало, что общий вес доставленной на тот момент в сектор Газа гуманитарной помощи достиг 190 т. Тем утром очередной борт с 30 т гуманитарного груза приземлился в Египте. Тогда борт доставил продукты, детское питание, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,5 тыс. из них — дети. Среди жертв также 3,5 тыс. женщин. Число пострадавших при этом превышает 30 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.