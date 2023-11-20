Эксперт оценил последствия введения технологии биометрии в магазинах

Розничные сети постепенно внедряют системы взаимоотношений с покупателями, которые независимо от биометрии позволяют сократить операционные расходы. Внедрение биометрии будет стимулировать этот процесс, однако значительный объем операций продолжит проводиться через кассу, считает глава рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. На эту тему он высказался в беседе с «Известиями» 20 ноября.

Как рассказывал гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, в 2024 году может заработать сервис, благодаря которому алкоголь и табак можно будет покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Возможность подтвердить возраст будет у граждан, которые сдали данные в единую биометрическую систему.

«Надо учитывать, что речь пока идет не об оплате биометрией в магазинах, а о подтверждении личности. Принципиально новых рисков использование биометрии не добавит — как и во всех случаях, ключевым вопросом останется использование собранных данных и безопасность их хранения», — отметил Пивень.

В то же время, говоря об использовании биометрии в деятельности банков, эксперт уточнил, что в тех случаях, когда применение такой технологии позволяет упростить идентификацию личности и дает возможность активнее привлекать на обслуживание новых клиентов, это действительно может приносить выгоду.

«В то же время, каким потенциально может являться такой рынок и как биометрия повлияет на конкуренцию, пока прогнозировать сложно. Лидеры отрасли в любом случае будут предлагать как более подвинутые механизмы защиты данных, так и большую номенклатуру услуг», — добавил он.

В России уже действует несколько проектов, позволяющих оплачивать покупки лицом. С 2021 года такую возможность запустили во многих торговых точках, в том числе в сетях «Перекресток» и «Пятерочка», через сервис «Сбера» «Плати улыбкой». 7 ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что с июня, когда банк начал активно развивать сервис «Оплаты улыбкой», россияне воспользовались этим способом более полумиллиона раз. К ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц.