Названа сумма вклада МСП в казну Казани

Малый и средний бизнес пополнил казну Казани на 6 млрд рублей за девять месяцев 2023 года. Такие данные озвучил заместитель руководителя Исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров на деловом понедельнике, 20 ноября.

«Сумма налогов, поступивших от сектора МСП в городскую казну только за 9 месяцев текущего года, превысила 6 млрд рублей — это практически половина от всех налоговых поступлений городского бюджета», — сказал чиновник, его цитату приводит ИА «Татар-информ».

По словам Шакирова, к настоящему моменту более 101,2 тыс. жителей Казани оформили самозанятость. Им оказывают поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее в ноябре сообщалось, что в Татарстане планируют произвести порядка 2,1 млн т молока в 2023 году. Таким образом, будет побит рекорд 2022 года.