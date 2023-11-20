Sun: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Атомная подводная лодка Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании с ядерными ракетами и экипажем в 140 человек едва не утонула из-за неисправности глубиномера. Об этом 19 ноября сообщил таблоид The Sun.

«Глубиномер вышел из строя на судне класса Vanguard, построенном несколько десятилетий назад, с экипажем из 140 человек и ракетами Судного дня «Трайдент-2» в Атлантике», — говорится в публикации.

Отмечается, что субмарина готовилась выйти на патрулирование, когда датчики, указывающие ее глубину, перестали работать. В результате сбоя подлодка почти вошла в опасную зону. Это заметили инженеры в кормовой части подлодки с помощью второго глубиномера и подняли тревогу.

«В обязанности инженеров не входит контролировать глубину погружения подлодки, но они увидели, на какой глубине находятся, и поняли, что-то не так», — рассказал источник СМИ.

При этом по соображениям безопасности собеседник The Sun в ВМФ Великобритании не указывает ни название подлодки, ни глубину, о которой идет речь.

«Мы не комментируем операции. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая национальные интересы», — отметил он.

Страна располагает четырьмя подводными лодками типа Vanguard, но в настоящее время только две находятся в эксплуатации.

В январе текущего года таблоид также узнал о ремонте ядерного реактора британской подлодки болтами с клеем. Приклеенные болты — их было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах охлаждающей реактор жидкости. Руководство Военно-морских сил распорядилось провести расследование.

Год назад, в ноябре 2022 года, британской атомной подводной лодке пришлось прервать сверхсекретную миссию из-за пожара на борту. Из-за ЧП подлодка вернулась на военную базу HMNB Clyde в Фаслейне.