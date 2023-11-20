ПСБ получил награду Investment Leaders за лучшую модель сервиса

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«ПСБ Благосостояние», инвестиционное подразделение группы ПСБ, стало лауреатом премии Investment Leаders-2023 в номинации «Лучшая сервисная модель обслуживания состоятельных клиентов», сообщили в пресс-службе банка.

Investment Leaders Award — ежегодная общенациональная профессиональная премия в сфере инвестиций и частного капитала. Победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет, в который входят высокопрофессиональные специалисты финансовой отрасли. Жюри конкурса дало высокую оценку новой модели обслуживания, которая обеспечивает индивидуальные инвестиционные решения для состоятельных клиентов, позволяя им получить максимальную доходность. В рамках сервисной модели клиенты получают полный спектр услуг — от брокерского обслуживания и индивидуального доверительного управления до инструментов финансового планирования, в том числе по вопросам наследования и структурирования капитала, управления недвижимостью, ценными бумагами и нематериальными активами, а также привлечения финансирования для реализации бизнес-проектов.

«Мы внимательно изучаем потребности и финансовые цели каждого клиента и формируем индивидуальные решения, которые позволяют кратно увеличить доходность инвестиционного портфеля и в конечном итоге более эффективно управлять активами и личным состоянием. Доходность портфеля состоятельного клиента, как правило, зависит не только от инвестиционной составляющей, но и от налоговых преференций, необходимого сокращения издержек и диверсификации сбережений в условиях меняющейся экономики, а также от надежной защиты инвестиций. Все эти факторы влияют на финансовый результат и могут дать существенную прибавку к итоговой доходности, получаемой частным инвестором. Мы рады, что высокие стандарты клиентского сервиса и сильная экспертиза команды ПСБ Благосостояние были отмечены профессиональным сообществом», — сказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.