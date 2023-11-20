В Барнауле восстановили электроснабжение после мощного урагана
Барнаульская сетевая компания устранила все нарушения электроснабжения на высоковольтных сетях, которые принес ураган, обрушившийся на несколько регионов Сибири 19 ноября. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает администрация столицы Алтайского края.
Порывы ветра во время непогоды достигали 35 м/с. За сутки в организацию поступила 121 заявка, пишет altapress.ru. В основном электроэнергия отсутствовала из-за упавших на линии веток, деревьев и рекламных конструкций.
Последствия урагана затронули Алтайский край, Кузбасс, Омскую область, Красноярский край, Хакасию и Томскую область.
Ранее сообщалось, что в Барнауле оторванный ветром кусок крыши убил женщину, по факту случившегося проводится проверка. Инцидент произошел в поселке Центральный.