В Индии больше недели пытаются спасти 41 рабочего под завалами тоннеля

В Индии более 40 рабочих восьмые сутки остаются под завалами обрушившегося дорожного тоннеля, строительство которого велось в горах в штате Уттаракханд на севере страны. Для их спасения может понадобиться еще несколько дней. Об этом пишет The Guardian в понедельник, 20 ноября.

«Индийские официальные лица предупредили, что 41 строитель, застрявший внутри обрушившегося туннеля более недели, может оказаться в ловушке еще на несколько дней, поскольку различные спасательные работы до сих пор не увенчались успехом», — сообщает газета.

Автодорожный туннель длиной почти 5 км обрушился рано утром 19 ноября из-за оползня. Опасения за здоровье рабочих, которые провели почти 200 часов в туннеле, продолжают расти. Ход спасательных работ затрудняют наличие тяжелых обломков и нестабильная местность.

На место происшествия из Дели доставили большой специализированный бур, но его работа была остановлена ​​из соображений безопасности после того, как в месте его применения «послышался громкий треск». Национальная корпорация развития автомобильных дорог и инфраструктуры предупредила, что существует «большая вероятность нового обрушения», добавляется в материале.

Специалист канцелярии индийского премьер-министра Бхаскар Хулбе сообщил, что к спасательной операции привлечены пять правительственных учреждений. Однако он также предупредил, что может пройти еще «четыре-пять дней», прежде чем к рабочим удастся добраться.

17 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае в результате частичного обрушения рудника золоторудной компании «Омчак» два человека оказались под завалами. Позднее в тот же день в ходе спасательных работ были обнаружены их тела.