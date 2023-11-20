Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

В Индии больше недели пытаются спасти 41 рабочего под завалами тоннеля

0
Фото: TASS/EPA/ABHYUDAYA KOTNALA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Индии более 40 рабочих восьмые сутки остаются под завалами обрушившегося дорожного тоннеля, строительство которого велось в горах в штате Уттаракханд на севере страны. Для их спасения может понадобиться еще несколько дней. Об этом пишет The Guardian в понедельник, 20 ноября.

«Индийские официальные лица предупредили, что 41 строитель, застрявший внутри обрушившегося туннеля более недели, может оказаться в ловушке еще на несколько дней, поскольку различные спасательные работы до сих пор не увенчались успехом», — сообщает газета.

Автодорожный туннель длиной почти 5 км обрушился рано утром 19 ноября из-за оползня. Опасения за здоровье рабочих, которые провели почти 200 часов в туннеле, продолжают расти. Ход спасательных работ затрудняют наличие тяжелых обломков и нестабильная местность.

На место происшествия из Дели доставили большой специализированный бур, но его работа была остановлена ​​из соображений безопасности после того, как в месте его применения «послышался громкий треск». Национальная корпорация развития автомобильных дорог и инфраструктуры предупредила, что существует «большая вероятность нового обрушения», добавляется в материале.

Специалист канцелярии индийского премьер-министра Бхаскар Хулбе сообщил, что к спасательной операции привлечены пять правительственных учреждений. Однако он также предупредил, что может пройти еще «четыре-пять дней», прежде чем к рабочим удастся добраться.

Легко в забое: виртуальная реальность поможет спасать жизни шахтеров
С помощью новой учебной VR-системы горняки смогут отработать действия при авариях на шахте

17 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае в результате частичного обрушения рудника золоторудной компании «Омчак» два человека оказались под завалами. Позднее в тот же день в ходе спасательных работ были обнаружены их тела.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023