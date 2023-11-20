ЦАХАЛ проигнорировала данные женщин-военных о готовящейся атаке ХАМАС

О готовящийся атаке ХАМАС на Израиль, которая в конечном счете произошла 7 октября, женщины-военные пытались предупредить еще в 2022 году. Об этом 18 ноября написало издание Haaretz со ссылкой на рассказы служащих.

«В прошлом году наблюдатели из сектора Газа предупреждали, что вот-вот произойдет что-то необычное, но напрасно. Те из них, кто выжил, говорят, что пренебрежительное отношение сохраняется и по сей день, и убеждены, что «если бы это были мужчины, все было бы иначе», — передает автор материала Янив Кобовиц содержание разговора с израильскими военными.

Разведчицы пытались рассказать, что ХАМАС готовит бойцов, чтобы перебраться через заграждения, а также транспортные средства и оборудование, чтобы отключить камеры, которые они использовали в итоге, дополняет «Газета. Ru».

Женщины пытались рассказать, что за полтора месяца до нападения на Израиль ХАМАС построило на одном из тренировочных лагерей точную копию наблюдательного пункта израильской армии. Военные из женского подразделения узнали, что на нем ХАМАС начало отработку нападения на объект.

Когда бойцы подразделения доложили об этом командованию, оно не обратило внимания на эту информацию. Даже когда еще один солдат армии рассказал, что сам видел, что боевики построили в Газе точную копию танка «Меркава Марк 4» и отрабатывали его уничтожение, информацию не восприняли всерьез.

Женщины-военные считают, что командование не обратило внимание на эти предупреждения из-за сексизма: о готовящемся нападении сообщил отряд, состоящий только из девушек и молодых женщин-командиров.

При этом ночью 7 октября командование армии после нападения на населенные пункты подняло тревогу, но не предупредило о ней самих наблюдателей.

«ЦАХАЛ оставила нас легкой добычей. Бойцы по крайней мере имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься», — сообщила израильская военная по имени Яра.

Представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова 16 ноября в разговоре с «Известиями» признала хорошую подготовку ХАМАС к конфликту. Она заявила, что ХАМАС — очень хорошо подготовленная структура с большим арсеналом. Об этом свидетельствуют их пусковые установки, входы в туннели и сами ракеты, которые находят израильские военные. Уколова отметила, что на тот момент только из Газы по Израилю выпустили 10 тыс. ракет.

При этом 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его не предупреждали о готовящейся атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Он назвал ложными эти утверждения и подчеркнул, что, напротив, все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности Израиля и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС сдержано и обратилось к урегулированию.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.