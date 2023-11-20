Глава Мурманской области проведет прямую линию 22 ноября

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет прямую линию в среду, 22 ноября. Об этом глава Кольского Заполярья сообщил в своих социальных сетях.

Трансляция начнется в 18:00 в соцсетях губернатора, пишет ИА «Би-порт». Желающие пообщаться с Чибисом могут задать вопросы на странице во «ВКонтакте» или через платформу обратной связи.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Мурманской области в 2024 году включат вопросы о полярном сиянии в аттестацию гидов. По словам главы регионального комитета по туризму Александра Елисеева, уже сейчас полярное сияние — это не просто фотография, а туристический продукт.