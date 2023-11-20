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Цивилев: экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев 20 ноября сообщил о смерти экс-губернатора региона Амана Тулеева.

Тулеев занимал пост губернатора с 1997 по 2018 год. Цивилев указал, что экс-глава региона был ярким и неординарным человеком, посвятившим свою жизнь служению Кузбассу и России. Ему было 79 лет.

«С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — написал Цивилев в своем Telegram-канале, назвав кончину Тулеева невосполнимой утратой.

Цивилев добавил, что жители области помнят Тулеева «как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей».

Председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями» назвал бывшего губернатора выдающимся российским политиком.

«Практически всю свою жизнь он отдал Кузбассу. Он руководил областью 20 лет, очень много сделал для развития законодательной власти в Кузбассе и воспитал большую плеяду кузбасских политиков», — указал политик, выразив семье и близким Тулеева соболезнования от имени депутатского корпуса.

Герой Кузбасса: умер Аман Тулеев
Видный политик скончался на 80-м году жизни

Аман Гумирович руководил областью более 20 лет, что сделало его одним из главных долгожителей среди российских глав регионов. После истечения срока полномочий он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса.

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