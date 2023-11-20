В СК раскрыли мотив убийства школьником своего 12-летнего друга в Ачинске

Мотивом для убийства 12-летнего подростка в Ачинске Красноярского края стало то, что он оскорбил мать подозреваемого. Об этом 19 ноября сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Предварительным расследованием установлено, что около 15 часов 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес матери сверстника», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

По данным следствия, убийца вынес тело друга в огород и вывез на тележке к реке Мазулька, где сбросил в воду. При осмотре места происшествия следователи нашли следы крови и одежду погибшего мальчика. Помимо этого в хозпостройке на территории участка они нашли рюкзак потерпевшего и тележку со следами некого вещества, похожего на кровь.

Тело 12-летнего школьника в Ачинске нашли с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в субботу, 18 ноября. До этого около двух дней велись его поиски. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»).

В тот же день в убийстве мальчика признался его 11-летний друг. Соседка давшего признательные показания ребенка объяснила, что он рос, будучи предоставленным сам себе. По ее словам, мальчик был агрессивен и вспыльчив.

Позже, 19 ноября, пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что подозреваемых в убийстве мальчика теперь двое — подросток-сверстник и отчим сверстника. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Тогда же мать погибшего ребенка Ольга Терентьева в беседе с «Известиями» предположила, что в смерти ее сына Димы виноват не друг-сверстник, а отчим этого друга. По ее словам, мальчики дружили пять лет, вместе гуляли, и друг Димы выглядит как спокойный и неагрессивный ребенок.