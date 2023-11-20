The Sun: британская подлодка могла утонуть из-за неисправности глубиномера

Британская атомная подводная лодка типа Vanguard с экипажем из 140 человек и с ракетами Судного дня «Трайдент-2» чуть не затонула в Атлантическом океане из-за неисправности глубиномера. Об этом написала газета The Sun 19 ноября со ссылкой на источники.

«Серьезная неисправность на атомной подводной лодке Королевского флота погрузила военный корабль в «опасную зону», едва не раздавив насмерть 140 членов экипажа», — передает таблоид.

По словам авторов материала, худшую катастрофу Королевского флота со времен Второй мировой войны удалось предотвратить в последнюю минуту. Как указывается в статье, такая катастрофа спровоцировала бы сложнейшую спасательную операцию по возвращению сверхсекретного корабля и его ядерного реактора, которую пришлось бы проводить в ускоренном темпе «до того, как русские доберутся до места происшествия».

Инцидент произошел, когда подводное судно вело подготовку к патрулированию. В какой-то момент шкалы, указывающие его глубину, перестали работать, и командиры сочли, что подлодка находится в горизонтальном положении, пока она еще погружалась. Подлодка входила в опасную зону океана, когда инженеры заметили второй датчик, подняли тревогу и перешли на резервные системы.

По факту произошедшего начато расследование.

У Великобритании есть четыре подводные лодки класса Vanguard, однако в настоящее время в рабочем состоянии находятся только две из них.

Это уже не первый инцидент, произошедший с британской подлодкой данного типа. Так, в конце января текущего года сообщалось, что руководство Военно-морских сил Великобритании проводит расследование по факту ремонта ядерного реактора на ней с помощью клея. Оно было начато после того, как на судне были обнаружены болты, удерживающие изоляцию на трубах охлаждающей реактор жидкости, прикрепленные к конструкции клеем.

До этого, в конце 2022 года, The Sun писала, что подлодка Vanguard прервала секретную миссию из-за пожара на борту. Отмечалось, что из-за ЧП, несмотря на быструю локализацию пожара, подлодке пришлось вернуться на военную базу HMNB Clyde в Фаслейне.