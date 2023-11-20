Бездомный попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве
Бездомный мужчина попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Об этом 20 ноября рассказал источник «Известий».
Инцидент произошел 18 ноября около 00:20. 49-летний мужчина попробовал погасить огонь с помощью воды, после чего разбросал лежащие рядом венки.
Приехавшие на место полицейские выяснили, что он является бездомным и хотел погреться. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
Ранее, 3 июля, полицейские задержали подростка, который прикурил от Вечного огня в Волгограде. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).