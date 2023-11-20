Дело возбуждено в Благовещенске после смерти девочки в детсаду
Следствие возбудило уголовное дело после смерти двухлетней девочки, которая потеряла сознание в детском саду в Благовещенске Амурской. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в региональном СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»)», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Следствием назначены необходимые судебные экспертизы и проведен осмотр дошкольного учреждения. В настоящее время правоохранители изучают медицинскую документацию. Обстоятельства смерти выясняются. Расследование поставили на контроль центрального аппарата СК.
Ранее, 16 ноября, девочке 2021 года рождения стало плохо в детсаду, сотрудница учреждения вызвала скорую помощь, после чего ребенка доставили в больницу. Через два дня, 18 ноября, она скончалась в медучреждении.