В МИДе назвали отношения Москвы и Лондона самыми сложными за всю историю

Российско-британские торговые отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю, и возможности их нормализовать сейчас нет. Об этом 20 ноября заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Он отметил, что именно Лондон настроен на окончательное сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Москвой.

«Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю», — сообщил Беляев «РИА Новости».

По мнению дипломата, к такой ситуации привел курс британского правительства, направленный на «нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества». Беляев считает, что Лондон продолжит поддерживать неонацистский режим на Украине поставками вооружения и подготовкой украинских военных на своей территории.

Также дипломат указал, что против России ведется масштабная информационно-пропагандистская компания, в процессе которой страну пытаются дискредитировать и изолировать от других государств.

«При поддержке Лондона ведется работа по сбору дескать доказательной базы с целью обвинения и предания суду россиян за «военные преступления» на Украине», — считает Беляев.

Он предположил, что Британия не только продолжит санкционное давление на Россию, но и попытается предпринять шаги, чтобы свернуть торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

«В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится. Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах», — заключил Беляев.

Экс-премьер и новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 13 ноября заявил, что страна столкнулась с огромным набором международных вызовов, включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке. Он считает, что в это время очень важно поддержать союзников, укрепить с ними партнерство, а также сделать так, чтобы голос Лондона был услышан.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что эти слова Кэмерона не совсем соответствуют действительности, потому что Великобритания сама участвует в создании многих проблем.