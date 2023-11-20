«Известия» показали дворы Красноярска после урагана

Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас 20 ноября показал, как выглядят дворы Красноярска после урагана, сорвавшего крыши домов и оборвавшего провода.

«Оборванные провода и кучи мусора. Груда досок когда-то была крышей пятиэтажки: ее просто сбросило вниз», — указал корреспондент.

Он также обратил внимание на то, что часть крыши была построена из толстых бревен, которые ветер с легкостью переломал. Теперь они пригодны только для растопки печи.

Тем временем в краевом центре продолжаются работы по устранению последствий ураганного ветра, проинформировали в Telegram-канале регионального управления МЧС. Уточняется, что в общей сложности к работам привлечены 186 человек и 65 единиц техники. Они рассредоточены на разных участках.

«В настоящее время группировка МЧС России и краевых спасателей в составе 12 человек и двух единиц техники работает на месте срыва кровли больницы в Сухобузимском районе на общей площади 900 кв. м. Производится разбор обрушившихся конструкций», — приводит ведомство комментарий специалиста пресс-службы областного ГУ МЧС Евгения Корочевского.

По словам Корочевского, погибших и пострадавших в результате непогоды нет. Он также предупредил о прогнозируемом в регионе ветре скоростью 25 м/с.

Днем ранее стало известно, что районная Сухобузимская больница осталась без крыши из-за ураганного ветра. Граждан попросили соблюдать меры безопасности и без необходимости не заходить на территорию больницы.

Из-за непогоды остались без света жители ряда районов Алтая. Также там повреждено множество зданий и автомобилей.

Суммарно в результате урагана в регионах Сибири без электричества осталось более 170 населенных пунктов, подтвердили «Известиям» в «Россети Сибирь». Последствия урагана также затронули Кузбасс, Омскую область, Красноярский край, Хакасию, Томскую область.