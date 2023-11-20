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Цивилев: экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом в понедельник, 20 ноября, написал действующий глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Тулеев занимал пост главы региона с 1997 по 2018 год. С его слов, экс-губернатор был ярким и неординарным человеком, «всю жизнь посвятившим служению Кузбассу и России».

«С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — отметил Цивилев, указав, что жители региона помнят Тулеева «как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей».

Тулеев руководил областью более 20 лет, что сделало его одним из главных долгожителей среди российских глав регионов. После истечения срока полномочий он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса.

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