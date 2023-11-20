В Индии анонсировали поставки в Армению самоходных гаубиц
Индийская компания Bharat Forge, специализирующаяся на производстве артиллерийских систем, поставит в Армению самоходные гаубицы MArG 155. Об этом 19 ноября сообщило издание IDRW (Indian Defence Research Wing).
«Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрированные ею самоходные гаубицы MArG 155 предназначены Армении», — говорится в материале.
Отмечается, что Индия становится ключевым поставщиком оборонной техники в Армению. Так, в 2020 году страна приобрела четыре мобильные радиолокационные установки Swathi, а в 2022 году Ереван и Нью-Дели заключили контракт на сумму $245 млн на закупку реактивных установок Pinaka, противотанковых ракет и различных боеприпасов.
«Это экспортное соглашение не только укрепляет оборонные связи Индии с Арменией, но и демонстрирует растущие возможности страны в производстве современных артиллерийских систем», — передает издание.
Ранее, 10 ноября, в Пентагоне сообщили, что по результатам встречи министров иностранных дел и министров обороны США и Индии в Дели в формате «2+2» стороны достигли договоренностей о развитии сотрудничества в оборонной сфере по широкому кругу вопросов.
Отмечалось намерение обеих стран заключить соглашение о совместном производстве бронированных машин пехоты. Кроме того, на встрече поднимались вопросы дальнейшей интеграции оборонно-промышленных экосистем США и Индии.