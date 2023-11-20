Украинские СМИ сообщили о гибели двух людей в Киеве из-за взрыва гранаты
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева. Об этом 20 ноября сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на правоохранительные органы.
«Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и женщина, которая находилась в доме. Еще один мужчина, брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи», — говорится в Telegram-канале ТСН.
Отмечается, что в настоящий момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
Ранее, в апреле, сообщалось, что в Киеве неизвестный мужчина открыл огонь из автомата Калашникова по магазину.