Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» успешно противостоят высокоточным снарядам M982 Excalibur, произведенным США. Об этом написал доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал в своей статье для журнала Forbes в воскресенье, 19 ноября.

«Российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель», — объяснил Миттал.

По его мнению, техническое оснащение российской армии сильно превосходит уровень техники, имеющейся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). В итоге украинские беспилотники уничтожаются в больших количествах, а российские при этом могут свободно действовать без всяких помех.

«Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет». Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», — отметил специалист качество российского технического оснащения.

По словам Миттала, Украина находится в тупике из-за того, что проигрывает в уровне развития вооружения.

Ранее, 17 ноября, официальный представитель украинской армии Юрий Игнат заявил, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35 и обеспечить ВСУ преимущества в воздухе. По его словам, устаревшие версии истребителей смогут защитить от дронов, однако для достижения преимущества в воздухе нужны такие самолеты, которые не будут уступать Су-30, Су-34 и Су-35 по тактико-техническим характеристикам.

18 марта главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) продемонстрировали возможность сбивать поставляемые Вашингтоном Киеву управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur. По его словам, на поле боя зафиксированы случаи успешного уничтожения американских M982 Excalibur, которые Вооруженные силы Украины применяют из гаубиц M777.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.