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Веломаршрут «Зеленое кольцо» в Москве построили более чем на половину

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В Москве веломаршрут «Зеленое кольцо» уже построили более чем на 50%. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, протяженность маршрута в этом сезоне увеличили на 26 км от Тимирязевского парка до Лосиного Острова. Маршрут «Зеленое кольцо» пролегает через пять столичных округов. Его длина уже превысила 70 км. В перспективе его протяженность составит 120 км, пишет «Москва 24».

Специалисты установили около 300 навигационных указателей, чтобы можно было легче ориентироваться на дороге от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции МЦК «Коптево», а также добавили велопереезды, отмечает телеканал «360».

Ликсутов добавил, что в результате кольцевой маршрут соединит зеленые зоны, метрополитен, МЦД и МЦК по всей столице. Он будет безопасен для велосипедистов, которые будут заниматься спортом или ездить по делам. В парках по пути установят велопарковки, станции проката и ремонтные стойки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В августе в Москве брошенные арендные и личные самокаты, а также велосипеды, которые мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам, решили эвакуировать на спецстоянки. Забрать средства индивидуальной мобильности со спецстоянок смогут только владельцы или их представители.

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