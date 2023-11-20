Веломаршрут «Зеленое кольцо» в Москве построили более чем на половину
В Москве веломаршрут «Зеленое кольцо» уже построили более чем на 50%. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, протяженность маршрута в этом сезоне увеличили на 26 км от Тимирязевского парка до Лосиного Острова. Маршрут «Зеленое кольцо» пролегает через пять столичных округов. Его длина уже превысила 70 км. В перспективе его протяженность составит 120 км, пишет «Москва 24».
Специалисты установили около 300 навигационных указателей, чтобы можно было легче ориентироваться на дороге от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции МЦК «Коптево», а также добавили велопереезды, отмечает телеканал «360».
Ликсутов добавил, что в результате кольцевой маршрут соединит зеленые зоны, метрополитен, МЦД и МЦК по всей столице. Он будет безопасен для велосипедистов, которые будут заниматься спортом или ездить по делам. В парках по пути установят велопарковки, станции проката и ремонтные стойки, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В августе в Москве брошенные арендные и личные самокаты, а также велосипеды, которые мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам, решили эвакуировать на спецстоянки. Забрать средства индивидуальной мобильности со спецстоянок смогут только владельцы или их представители.