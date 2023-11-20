МЧС России доставит еще 27 т гуманитарной помощи жителям сектора Газа

МЧС России доставит 27 т груза в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Махачкалы в Арабскую Республику Египет. Воздушный мост по доставке гуманитарной помощи организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — говорится в Telegram-канале МЧС РФ.

Отмечается, что гумпомощь будет передана Египетскому обществу Красного Полумесяца, представители которого уже передадут ее населению анклава.

Ранее, 18 ноября, в МЧС сообщили, что гумпомощь для жителей сектора Газа, доставленная спецбортами МЧС РФ, достигла уже 190 т. Очередной борт с 30 т гуманитарного груза приземлился в Египте утром 18 ноября. В составе груза были продукты, детское питание, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

16 ноября спецборт ведомства доставил в Египет 21 т медикаментов, продуктов питания, аварийных осветительных установок и генераторов для населения сектора Газа.

До этого, 10 ноября, МЧС передало еще 25 т гуманитарной помощи. Тогда в ее состав вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.