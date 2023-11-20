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ВКС России нанесли удары по пяти бригадам ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали пункты временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский «РИА Новости» в понедельник, 20 ноября.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны», — рассказал Зыбинский.

По его словам, ликвидированные объекты находились в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки.

Также Зыбинский проинформировал, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по живой силе противника, а также ликвидировали вооружение и военную технику 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

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Ранее в тот же день Минобороны России показало работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа (ЦВО). Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами.

Днем ранее, 19 ноября, сообщалось, что на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины российскими военными уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Всего силами российской армии за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 111 районах.

Тогда же в Минобороны рассказали об уничтожении украинской бронетехники в районе Курдюмовки в зоне проведения спецоперации. Боевая машина пехоты ВСУ была уничтожена точным попаданием управляемой ракеты расчетом ПТРК подразделения группировки войск «Юг».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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