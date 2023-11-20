Мигранты на границе с Финляндией рассказали о своих планах и проблемах

Мигранты, которые пытались попасть в европейские страны, но не смогли пройти через закрытые пропускные пункты между Россией и Финляндией, в понедельник, 20 ноября, рассказали корреспонденту «Известий» Екатерине Моран о своих планах.

Махмуд, приехавший из Сирии, пытается пересечь границу с Финляндией уже в течение трех суток. Он прибыл на пункт для обогрева мигрантов в Костомукше и сообщил, что вернуться в свою страну он не сможет.

«В Сирии сейчас плохая ситуация, но мы надеемся, что у нас получится сделать всё для счастливого будущего наших детей. Как мы слышали, граница была открыта, и мы видели людей, которые прошли ее и, я думаю, попали в Финляндию. Мы тоже надеемся это сделать», — рассказал он.

Махмуд поделился, что в Сирии у него осталась семья: жена и две дочери.

Другой мигрант по имени Муса Таки, также разместившийся в Костомукше, выразил благодарность России за помощь и приют. Он, как и Махмуд, на родину возвращаться не станет.

Еще один мигрант, Дуламах Аберкарим, направлялся из Сирии в Германию, где у него есть родственники. Он также сказал слова благодарности в адрес россиян, которые помогли ему в трудной ситуации.

Ранее, 19 сентября, глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов сообщил, что в Костомукше, ближайшем городе к финскому контрольно-пропускному пункту (КПП) «Вартиус», развернули пункт обогрева для мигрантов.

Ранее в этот день начальник контрольно-пропускного пункта «Вартиус» Йоуко Киннунен сообщил, что туда прибыли представители Сил обороны Финляндии для оказания помощи пограничникам, которые возводят временный барьер.

Ситуация на КПП осложнилась в субботу, 18 ноября. Тогда, как сообщали СМИ, погранслужба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Гражданам рекомендовали пользоваться другими пунктами. При этом отмечалось, что 19 ноября пункт планирует работать в обычном режиме. Однако в настоящее время он снова закрыт, а движение ограничено.

При этом 18 ноября в центре Хельсинки у здания парламента прошел митинг против закрытия пропускных пунктов на границе с Россией.

16 ноября правительство Финляндии сообщило, что в ночь на 18 ноября будут закрыты четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Тогда же в посольстве России в Хельсинки заявили, что российская сторона будет прорабатывать ответные меры по решению правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на участке границы с РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил сожаление в связи с решением Финляндии, указав, что финская сторона стремится дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».