Артиллеристы ВС РФ рассказали «Известиям» о своих достижениях в зоне СВО

Российские артиллеристы работают в любую погоду, как бы ни было сложно или опасно. И свой праздник — День ракетных войск и артиллерии — они отметили на боевом посту новыми пораженными целями. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова 20 ноября поделилась историями артиллеристов.

«Мы находимся внутри установки «Мста-С». Сюда командиру орудия передают координаты цели, он их отсюда — старшему наводчику. Это происходит прямо сейчас. Уничтожен блиндаж, где укрывались боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Эта установка отстрелялась, ее быстро маскируют. Снаряды уже летят с другого орудия на переднем крае. Работает «Гиацинт-С», — рассказала журналист.

«Гиацинт» стреляет до 30 км, но цель артиллеристов ближе — это скопление живой силы противника. Первым снарядом ее поражают, вторым добивают. Короткая передышка — и командиру орудия приходят новые координаты. За точность наведения отвечает боец с позывным Лом. Он служит больше года.

«По дальнобойности она 28 км. Мы очень точно стреляем с этих установок — примерная точность — 5 на 5 м. За один день поразили три цели: польская Crab, американская М777 и Д-30», — поделился наводчик орудия «Гиацинт-С» с позывным Лом.

На другом участке расчет «Гиацинта-Б» работает по польской самоходной гаубице Crab. До нее 19 км. Столб белого дыма — всё, что осталось от вражеской установки.

Расчет «Гиацинта-Б» служит вместе больше года. Рассказывают, что сожгли немало натовской техники. Для командира орудия одной из самых запоминающихся стала уничтоженная американская гаубица.

«Было очень холодно, ветер сильный, мороз лютый, и дали цель. Парни все были в тонусе, на таком уровне, никто не дал слабину. Поразили тогда самоходную гаубицу Paladin и получили госнаграды. Медаль «За отвагу», — поделился командир орудия с позывным Батя.

20 ноября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала редкие кадры — работу двух реактивных систем залпового огня «Ураган» сразу. Такая работа ведется ради масштабной цели, поскольку площадь поражения только одной боевой машины — почти 30 га.

17 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как артиллеристы Восточной группировки войск обеспечивают крупнокалиберную поддержку сослуживцам под Угледаром. Он рассказал о боевой работе расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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