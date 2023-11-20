Десантники-артиллеристы показали работу РСЗО «Град» по пехоте ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Артемовска. Минобороны России 20 ноября показало, как ведется боевая работа.

Расчеты боевых машин РСЗО «Град» находятся на круглосуточном дежурстве, так как задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности. В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Информацию передали на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

«Задачи приходят — выезжаем. Приходится ездить постоянно, бывает по три раза в день выезжаем на задачу. На разные позиции, чтобы враг не засек нас. Работаем быстро, скрытно, четко. Ребята отстреливаются, и едем в укрытие», — рассказал водитель РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Шумахер.

Расчеты РСЗО «Град», предварительно произведя зарядку реактивной установки, получили задачу на боевую работу и выдвинулись в район стрельбы. РСЗО «Град» наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров.

«У меня должность наводчик, я ее отлично знаю, но в целом в расчете все взаимозаменяемы. Все друг друга можем заменить, чтобы задача была выполнена», — заявил наводчик РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Кара.

Артиллеристы-десантники готовы наносить огневое поражение днем и ночью. После выполнения боевой задачи расчет оперативно сворачивается и убывает в безопасный район для перезарядки.

20 ноября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала редкие кадры — работу двух реактивных систем залпового огня «Ураган» сразу. Такая работа ведется ради масштабной цели, поскольку площадь поражения только одной боевой машины — почти 30 га.

Минобороны РФ 18 ноября показало, как расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают артиллерийские батареи ВСУ, склады с боеприпасами, разрушают замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления, вооружение и военную технику на херсонском направлении СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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