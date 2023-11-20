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В США признали неспособность ракет Excalibur противостоять российской ПВО

Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Высокоточные ракеты M982 Excalibur Вооруженных сил Украины (ВСУ) легко подавляются российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Об этом 19 ноября заявил доцент кафедры системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал в статье для журнала Forbes.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ глушат необходимый для запуска снарядов сигнал, в результате чего они отклоняются от намеченного курса и не поражают цель. Также он добавил, что российская армия превосходит ВСУ и по эффективности использования дронов.

«Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет». Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», — подытожил эксперт.

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17 ноября официальный представитель украинской армии Юрий Игнат заявил, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35 и обеспечить ВСУ преимущества в воздухе. По его словам, устаревшие версии истребителей смогут защитить от дронов, однако для достижения преимущества в воздухе нужны такие самолеты, которые не будут уступать Су-30, Су-34 и Су-35 по тактико-техническим характеристикам.

18 марта главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) продемонстрировали возможность сбивать поставляемые Вашингтоном Киеву управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur. По его словам, на поле боя зафиксированы случаи успешного уничтожения американских M982 Excalibur, которые Вооруженные силы Украины применяют из гаубиц M777.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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