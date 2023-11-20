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Сценарист Андрей Золотарев высказался о тенденции экранизировать сказки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Автор сценариев к кинохитам «Лед», «Спутник», «Притяжение» и массе других картин Андрей Золотарев старается делать проекты, которые захотел бы посмотреть сам, и страшно не любит тенденций. Он уверен, что кино должно вести зрителя за собой и своими идеями, а не наоборот, как сейчас происходит с тенденцией экранизировать русские народные сказки.

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«Это моя боль. Коммерчески, как продюсер, я понимаю. Как автор, я не понимаю, в чем прикол 805-й раз переписывать очередную сказку. Они хорошие. Я не могу сказать, что это прям плохо. Просто мне неинтересно этим заниматься», — отметил Золотарев.

По его мнению, есть потребность детей развлекать. Надо куда-то их повести в выходные, и поэтому взрослые идут смотреть сказку. Хорошо, если она оправдывает ожидания, как произошло с «По щучьему велению».

«Я с детьми ходил, им очень понравилось. Эту задачу фильм выполнил. Просто меня смущает, что такой вал. Меня смущает в принципе слово «тенденция» в кино. Тенденция — это когда мы все собрались и бегаем за зрителем, задрав портки. К сказкам побежал? Сейчас мы с новой сказкой его догоним! Мне кажется, наша задача, в каком-то высоком смысле, — пытаться зрителей за собой вести, предлагать неожиданные жанры и делать это качественно. Уже все поняли, что мы умеем хорошо делать сказки. Давайте еще что-нибудь хорошо сделаем», — аргументировал свою позицию сценарист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 20 ноября, в 10:00

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