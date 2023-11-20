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В Иркутской области 55 населенных пунктов остались без света из-за штормового ветра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В семи районах Иркутской области 55 населенных пунктов остались без электричества из-за опасных погодных условий. Об этом 20 ноября сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

Согласно информации ведомства, скорость ветра достигала 26 м/с.

«Без электроснабжения в семи районах (Тайшетский, Чунский, Нижнеудинский, Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский) остаются 55 населенных пунктов, в 43 из них электроснабжение отключено в превентивных целях», ― сказано в заявлении.

Всего в аварийно-восстановительных работах участвуют 42 ремонтных бригады, добавили в министерстве.

Утренний шквал: мощный ураган обрушился на Сибирь
От удара стихии серьезно пострадали несколько регионов

За день до того жители ряда районов Алтая остались без света в результате обрушившегося на регион урагана. По информации энергокомпании «Россети Сибирь», суммарно в результате в регионах Сибири без электричества осталось более 170 населенных пунктов.

Последствия урагана также затронули Кузбасс, Омскую область, Красноярский край, Хакасию, Томскую область. Во всех перечисленных регионах тоже работают бригады, занимающиеся восстановлением электроснабжения.

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