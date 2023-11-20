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«Известия» побывали на позициях артиллеристов на Донецком фронте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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В России 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии в честь советского контрнаступления под Сталинградом, которое началось в этот день в 1942 году. Российские войска на Донецком фронте за последние дни смогли в нескольких местах прорвать оборону украинских боевиков. «Известия» побывали у бойцов-артиллеристов 1-го Донецкого корпуса.

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Сейчас командование Вооруженных формирований Украины (ВФУ) ввело в бой резервы в надежде остановить продвижение ВС РФ. В бой идет главный стратегический резерв Киева — бригады, обученные НАТО и оснащенные танками «Леопард» и боевыми машинами пехоты «Брэдли».

Офицер-артиллерист 1-го Донецкого корпуса с позывным Гамбит рассказал, что противник ведет себя крайне агрессивно, пытается повернуть ситуацию в свою пользу, но у него не получается.

На позиции артиллерийской бригады «Кальмиус» заметна 152-миллиметровая гаубица 2А36 «Гиацинт-Б». Пока это самое дальнобойное и мощное из советских и российских орудий. Именно они в ходе СВО стали «длинной рукой» нашей артиллерии. После массовых поставок врагу западных артсистем с высокой дальностью огня именно «два-А-тридцать шестые» стали универсальным средством борьбы с этой угрозой.

«Гиацинт» Гамбита закрыт сразу несколькими сетками для защиты от поражения с воздуха: мощный сварной козырек над казенной частью прикрывает расчет и механизмы, второй над кожухом защищает гидравлику и ствол. Кроме того, позиции находятся под постоянным прикрытием ПВО.

«Сюда беспилотники врага долетают редко. А мы работаем под корректировку БПЛА, это разные модели «Орланов» (основной российский тактический БПЛА — «Орлан-10». — Ред.), а также с наземным наблюдением визуальной разведки», — пояснил Гамбит.

Со стороны врага основным боеприпасом крупнокалиберной артиллерии сейчас стали кассетные снаряды калибра 155 мм. А вот применение украинскими боевиками снарядов повышенной дальности и точности, которые стали неприятным сюрпризом начального периода СВО, теперь редкость.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 20 ноября, в 10:00

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