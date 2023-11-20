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Макрон заявил Нетаньяху о слишком больших потерях среди гражданских в Газе

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Фото: REUTERS/Bassam Masoud
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В войне Израиля против палестинской группировки ХАМАС слишком много потерь среди мирного населения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Times of Israel в воскресенье, 19 ноября.

Макрон напомнил премьер-министру об «абсолютной необходимости отличать террористов от населения». Он заявил, что насилие против мирных жителей абсолютно недопустимо.

Французский президент также сообщил, что крайне необходимо достижение «немедленного гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению огня».

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Ранее, 10 ноября, Макрон заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». Однако он добавил, что в его обязанности не входит судить о том, было ли нарушено международное право с израильской стороны.

В этот же день премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя критическое высказывание Макрона, сказал, что ответственность за судьбу гражданских лиц в секторе Газа лежит исключительно на палестинском движении ХАМАС, а не на Израиле, поэтому мировым лидерам следует осуждать именно палестинских радикалов.

Кроме того, 11 ноября французский лидер отметил, что, хоть Израиль и имеет право на самооборону, необходимо возобновить политический диалог. Он подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС должно быть обезврежено, однако это должно сопровождаться защитой гражданского населения и заложников в Газе, которые «не должны платить своей жизнью за кровожадное безумие террористов».

После этого, 12 ноября, Макрон в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом заявил, что в своем недавнем интервью не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям сектора Газа. По его словам, комментарии касались лишь тяжелой гуманитарной ситуации в анклаве. Также президент Франции выразил безоговорочную поддержку Израиля в его праве на самооборону.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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