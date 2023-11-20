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Nintendo выпустила новый эксклюзив для консоли Switch — Super Mario RPG

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Фото: Nintendo
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Nintendo представила ремейк стратегического хита 1996 года, который в свое время разошелся на 1,4 млн копий. Разработчики улучшили геймплей и графику и добавили новые фишки. Компания приостановила свою деятельность в России, но новинка появилась у нас вместе с остальным миром в день релиза — 17 ноября.

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Так как оригинальную игру и обновленный вариант разделяют почти 30 лет, то в новинке появилось много новых фишек, которых не было изначально из-за технических ограничений. Главным образом Nintendo улучшили графику — картинка не напоминает «пиксельное» ретро, сюжетные сцены сделаны в формате динамичных видео.

Большая часть геймплея осталась той же: нужно одолевать врагов в пошаговых битвах. Но разработчики дали пользователям еще один способ расправиться с противниками: сокрушительная тройная атака, которую одновременно совершают все члены отряда. Просто так ее использовать не получится — сначала нужно заполнить особую шкалу, нажимая кнопки в определенное время и правильной последовательности.

Традиционно игры про водопроводчика Марио были платформерами — в ранних двумерных релизах геймеры проходили линейные уровни, прыгали на врагов, перемещались по трубам. В более поздних, например Super Mario Odyssey или Super Mario 3D World, виртуальное пространство стало трехмерным, но кардинально геймплей не менялся. В Super Mario RPG вид изометрический — пользователи будто бы видят происходящее на экране с высоты.

Super Mario RPG — эксклюзив для консоли Switch, и в России картридж уже можно приобрести или предзаказать на маркетплейсах и в онлайн-магазинах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 20 ноября, в 10:00

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