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Политолог оценил попытки Швейцарии вернуть себе нейтральный статус

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Эксперты считают, что Берн постарается избежать поддержки санкций, способных нанести ущерб его финансовому сектору и принципу нераскрытия банковской тайны. Пока Швейцария не определилась, стоит ли присоединяться к 12-му пакету санкций против РФ, однако к предыдущим 11 пакетам страна присоединилась.

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«Федеральный совет в каждом конкретном случае принимает решение, должна ли Швейцария принимать введенные ЕС санкции полностью, частично или не принимать их вообще», — рассказал «Известиям» пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

Некоторые эксперты полагают, что Берн не станет присоединяться к санкциям, направленным на раскрытие банковской тайны или конфискацию активов. В СМИ ранее писали, что швейцарских финансистов возмутило требование, согласно которому россияне, не имеющие гражданства или вида на жительство в странах ЕС или ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия), должны отдельно регистрировать вклады, превышающие €100 тыс.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков считает, что Швейцария всё сильнее задумывается о последствиях ухода от традиционного нейтралитета.

«Думаю, сегодня пока преждевременно говорить о безоговорочном включении Швейцарии в общееэсовскую санкционную истерию, но при этом уже принятые решения, безусловно, выводят ее за рамки традиционного нейтрального позиционирования во внешней политике. Многие уже понимают, что как политически, так и экономически Швейцария уже не та, какой была на протяжении предыдущих десятилетий. Это уже сказалось на имидже Швейцарии, и политическим партиям хочется его обелить и восстановить», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Идентификация Берна: поддержит ли Швейцария 12-й пакет санкций ЕС

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