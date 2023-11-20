В Катаре сообщили о намерении премьер-министра страны приехать в Россию

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани собирается посетить Россию в рамках своего турне с целью прекращения военных действий в секторе Газа. Об этом сообщило катарское агентство новостей QNA со ссылкой на слова официального представителя МИД страны Маджида Аль Ансари в воскресенье, 19 ноября.

Также он намерен посетить Великобританию, а план посещений на будущее включает все государства, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН.

«Тур проводится во исполнение мандатного решения, принятого внеочередным совместным исламско-арабским саммитом в Эр-Рияде 11 ноября, по инициированию международных мер по прекращению бушующей в Газе войны», — сказано в публикации.

Также Аль Ансари заявил, что помимо катарского премьер-министра в исламско-арабской инициативе примут участие представители Саудовской Аравии, Египта, Палестины, Турции, Индонезии и Нигерии.

Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

15 ноября Лавров отметил, что, по его мнению, было бы большой ошибкой воспринимать сдержанность Ирана и других стран в вопросе палестино-израильского конфликта как слабость или зеленый свет на любые действия в секторе Газа. Он добавил также, что ни Иран, ни Ливан не хотят быть каким бы то образом вовлеченными в разразившийся кризис. По словам министра, указанные страны не станут участвовать в войне Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на присутствие шиитского движения «Хезболла» в Ливане и пропалестинских движений в Иране.

До этого, 11 ноября, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израилю следует вывести свои войска из сектора Газа. Раиси также потребовал провести суд над израильтянами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа, а также предложил мусульманским странам прекратить торговлю с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.