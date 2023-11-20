МО: дежурными средствами ПВО был перехвачен беспилотник в Подмосковье

Силами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки киевского режима с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории Москвы и Подмосковья. Об этом 19 ноября сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, атака была пресечена в 23:20. Дежурными средствами ПВО беспилотник был перехвачен в небе над Московской областью.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что атака была отражена в городском округе Электросталь. Он также сообщил в своем Telegram-канале, что на месте обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в этот день Собянин сообщил, что в ночь на 19 ноября в Богородском городском округе силами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Он отметил, что предварительно пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 17 ноября, Минобороны сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить атаку БПЛА самолетного типа была пресечена около 15:30 мск силами ПВО.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.