Ученые рассказали о методах преодоления сбоев в работе навигаторов

В России есть методы для определения местоположения, которые можно использовать в работе навигаторов. К примеру, можно развивать системы позиционирования на основе стационарных Wi-Fi-роутеров. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры телевидения и звукового вещания Московского технического университета связи и информации Дмитрий Егоров.

«Частично эта система уже реализована, поскольку при нарушении спутникового сигнала навигационные устройства могут перестроиться на Wi-Fi точки доступа, но сейчас этот способ очень энергозатратный и не дает большой точности. Поэтому оптимально его использовать в качестве резервного», — отметил специалист.

По его мнению, чтобы увеличить корректность системы, разработчики должны вложиться в инфраструктуру и дополнить Wi-Fi точки доступа, где это необходимо. Также требуется создать соответствующие программы — как для гаджетов, так и для серверов, где хранится и обрабатывается информация.

Еще одним решением могут стать системы Ultra-Wide Band. Это технология связи, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных и точность определения местоположения объектов. При этом она позволяет установить геолокацию для ограниченного количества гаджетов. Поэтому применять ее можно, например, для навигационных сервисов муниципального транспорта.

«Определять координаты объекта можно с помощью сигналов базовых станций сотовой связи. Но они дают погрешности от 10 до 30 м. Альтернативные методики геолокации можно развивать на основе высокоточных систем синхронизации базовых станций и специализированных навигационных приемников. Они позволяют решать навигационные задачи с точностью до десятков сантиметров», — объяснил генеральный директор компании «Лаборатория инфокоммуникационных сетей» Владимир Григорьев.

Проблемы в работе приложений с навигаторами могут возникать на уровне программных решений.

«Возможно, основная часть кода для одного из самых популярных отечественных навигационных сервисов была сделана за пределами страны. В результате приложение получает «грязные» данные в местах, где применяются средства радиоэлектронного противодействия», — прокомментировал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карточный толк: ученые решают проблему сбоев навигаторов в городах