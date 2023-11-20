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Минпромторг изучает способы обезопасить людей от употребления метанола

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В правительстве активно обсуждают государственное регулирование производства и продаж метанола — ядовитого спирта, который периодически попадает в спиртные напитки и делает их смертельно опасными. Так, Минфин и Минпромторг прорабатывают меры, которые следует принять на этом пути.

Денатуральный продукт: в метанол предлагают добавлять вызывающий рвоту химикат
Как это защитит потребителей от опасного спирта

Например, Минфин предложил установить новое обязательство для производителей метанола — денатурировать его. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве. То есть добавлять в метанол вещество, которое поможет оградить граждан от этого яда — менять его цвет, вкус или запах. А также вести государственный учет этого спирта по аналогии с ЕГАИС, то есть в онлайн-режиме.

С этими инициативами ведомство уже обратилось с адрес Минпромторга. Эксперты именно этого ведомства готовят проект федерального закона, который и установит госрегулирование в этой отрасли.

«Известия» направили запрос в Минпромторг. Там пояснили, что министерство проработало вопрос, связанный с денатурацией метанола. В результате ведомство решило, что следует провести дополнительную научно-исследовательскую работу (НИР) — это позволит определить наиболее подходящую денатурирующую добавку.

Метанол — сложный химический продукт, который широко применяют в различных отраслях промышленности: от автомобильного топлива до деревообрабатывающей, строительной и газодобывающей отраслей. Поэтому вопрос о денатурации метанола будет решаться по результатам НИР, сказали там.

Между тем, Минпромторг выступил против внедрения системы учета метанола в онлайн-режиме. Ведомство считает, что будет достаточно, если изготовители будут предоставлять сведения об обороте метанола в еженедельном режиме. Это предложение уже обсудили и согласовали с Минфином.

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