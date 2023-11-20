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Илон Маск отверг обвинения СМИ в антисемитизме

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск опроверг обвинения СМИ в антисемитских взглядах. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) в воскресенье, 19 ноября.

«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых сообщений, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды», — высказался он.

Также Маск упомянул, что он желает только лучшего будущего для каждого человека в мире.

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Ранее, 18 ноября, Маск заявил, что компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X на фоне высказываний бизнесмена, в которых он якобы подчеркивает свою негативную позицию по отношению к Израилю в ближневосточном конфликте.

Перед этим, 17 ноября, сообщалось, что Disney, Warner Bros. Discovery и еще ряд крупных компаний отказались размещать свою рекламу в соцсети X, принадлежащей Маску. Помимо Disney, сотрудничать с предпринимателем отказались такие корпорации, как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMB, а также Paramount и Sony Pictures. К ним присоединилась и компания Apple.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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