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Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

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Фото: МЧС РФ
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Трое детей погибли в результате пожара в Тюменской области. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МЧС России в воскресенье, 19 ноября.

Пожар произошел в городе Ялуторовске, в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома.

Трое детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, проживавших на втором этаже, отравились угарным газом, проникшим в помещение, и погибли.

Двое жителей дома успели эвакуироваться самостоятельно, еще двоих спасли прибывшие на место сотрудники МЧС России. Из выживших трое получили травмы. Пострадавшими оказались женщина и двое детей, сейчас они находятся в больнице.

Площадь пожара составила 100 кв. м. В ликвидации возгорания принимали участие 22 специалиста и пять единиц техники МЧС России.

Ранее, 12 ноября, в двухэтажном деревянном доме по улице Ванцетти в Томске произошел пожар. Пострадали шесть человек, их доставили в клиническую областную больницу с признаками отравления угарным газом и ожогами.

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