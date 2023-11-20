Посол Израиля в РФ обвинил гуманитарные организации в пособничестве ХАМАС
Большая часть палестинских работников БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) сотрудничала с ХАМАС. Об этом рассказал «Известиям» посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви.
«Все работники этой организации, которая ведет свою деятельность в секторе Газа — палестинцы. Большая часть из них сотрудничала с ХАМАС», — заявил он.
По его словам, поставляемые медикаменты в качестве гуманитарной помощи попадают в руки боевиков палестинского сопротивления.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям» посла Израиля в РФ Александра Бен-Цви:
«Давайте начнем торговаться телами — этого хочет мир?»