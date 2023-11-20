Гвардии подполковник Руслан Мазур выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, когда враг атаковал российские позиции. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 20 ноября, рассказали в Минобороны РФ.

В один из дней противник попытался восстановить контроль над утраченными позициями и атаковал пункт управления (ПУ) батальонной тактической группы российских войск. В условиях артиллерийских и минометных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мазур обеспечил эффективное ведение огня артиллерийскими подразделениями.

Пребывая на пункте управления, подполковник корректировал артиллерийский огонь, оперативно передавая координаты целей противника.

Грамотное руководство гвардии подполковника Мазура артогнем российских подразделений позволило уничтожить вооружение и военную технику ВСУ, а также большое количество боевиков. ВС РФ отбили атаку и заставили противника с потерями отступить вглубь обороны.

Тем временем командир отделения огневой поддержки 2-го отряда Российского добровольческого движения БАРС Александр Аракчеев удерживал важный стратегический рубеж, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Несмотря на массированный вражеский минометный обстрел и применение бронетехники, Аракчеев успешно удерживал свой рубеж, уничтожив в бою троих боевиков. Заметив, что несколько бойцов отделения в ходе боя были ранены, Аракчеев лично вынес из-под огня противника раненых добровольцев, погрузил в автомобиль «КамАЗ» и эвакуировал в безопасное место.

Самоотверженные и решительные действия командира отделения Аракчеева обеспечили выполнение боевых задач подразделения и способствовали сохранению жизней российских добровольцев.

Днем ранее, 19 ноября, в Минобороны РФ рассказали, как артиллеристы ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ и лишили их снабжения. Это удалось сделать с помощью командира гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гвардии старшего лейтенанта Даниила Костенко.

В этот же день корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как российская артиллерия на краснолиманском направлении буквально выжигает позиции украинского противника. На счету российских орудий — десятки уничтоженных западных боевых машин натовского образца.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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