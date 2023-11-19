WP узнала о «растущем разочаровании» в Пентагоне из-за роста числа атак на базы США

В последнее время в Пентагоне растет число сотрудников, которые оказались разочарованы стратегией американского президента Джо Байдена, которая привела к увеличению числа атак на военные базы Соединенных Штатов. Об этом сообщает 19 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники рассказали, что представители американского минобороны разочарованы неэффективностью предпринимаемых администрацией США мер по снижению атак проиранских группировок на военнослужащих. Главная претензия чиновников Пентагона заключается в «непоследовательной стратегии противодействия».

«Нет четкого понимания того, что мы пытаемся сдержать. Мы пытаемся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Но это явно не работает», ― сказано в статье.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Ранее, 15 ноября, шиитские вооруженные формирования обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе Ирака.

За несколько дней до этого телеканал Al Mayadeen сообщил, что в результате ракетного удара по американской базе Конико в Сирии погибли американские военные. Количество военнослужащих не уточняется.

До этого, 12 ноября, ВВС США нанесли авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Отмечается, что американские ВВС ударили в Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.

9 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о том, что с 17 октября силы США в Ираке и Сирии подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек. Она добавила, что американские военные базы по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Как отметила Сингх, 24 атаки произошли в Ираке, еще 22 — в Сирии.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя обстрелы американских военных баз, что критическая напряженность провоцирует напряженность в более широком контексте в регионе. Вместе с тем он добавил, что опасения о возможности втягивания военных РФ в Сирии отсутствуют.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.