Постпредство РФ: США намерены бросить Украину, так как режим в Киеве скоро падет
США бросят Украину, как только действующий ныне киевский режим окончательно падет. Такое мнение высказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X (ранее Twitter) в воскресенье, 19 ноября.
«США выставили себя в глазах мира беспринципным сторонником марионеточного националистического неонацистского русофобского режима. <…> Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими ее вассалами», — написал он.
По словам Полянского, Соединенные Штаты в этой ситуации показали свою моральную беспринципность. Также зампостпреда предупредил, что поведение Вашингтона уже привело страну к большому количеству как внешних, так и внутренних проблем.
Ранее, 18 ноября, экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что сценарий помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов пошел по самому негативному пути, о чем можно судить по состоявшемуся 13–14 ноября визиту украинской делегации в США во главе с руководителем офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам Чалого, в ходе этого визита стало ясно, что глава палаты представителей конгресса Майк Джонсон хочет фактически «отодвинуть вопрос оказания помощи Украине, и неизвестно, что с этим будет дальше».
14 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о сокращении возможностей США помогать Украине из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства.
На сокращение финансовой поддержки Киева указала также спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в ходе визита в Киев, который состоялся в октябре. Как отмечало издание «Украинская правда», Прицкер в ходе поездки могла неслучайно спрашивать о планах Украины на 2024 год по восстановлению экономики, поскольку в следующем ноябре в США состоятся президентские выборы, что, в свою очередь, может привести к сокращению или прекращению финансовой поддержки.
К настоящему времени Вашингтон в различной форме предоставил Киеву помощь на сумму более $111 млрд.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.