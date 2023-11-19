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На границе с Финляндией развернули пункт для обогрева мигрантов

В Карелии на границе с Финляндией развернули пункт обогрева для мигрантов
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Фото: Vk.com/Костомукшский городской округ
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В Костомукше, ближайшем городе к финскому контрольно-пропускному пункту (КПП) «Вартиус», развернули пункт обогрева для скопившихся мигрантов. Об этом 19 ноября сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В результате решения правительства Финляндии о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией поток иностранных граждан, желающих попасть в соседнюю страну, направился в Костомукшу, где остался один из действующих в настоящее время КПП», — поясняет он.

Новгородов сообщил, что в настоящий момент в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ведомства работают в полном взаимодействии, ситуация под контролем, отметил он.

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Ранее в этот день начальник контрольно-пропускного пункта «Вартиус» Йоуко Киннунен сообщил, что туда прибыли представители Сил обороны Финляндии для оказания помощи пограничникам, которые возводят временный барьер.

Ситуация на КПП осложнилась в субботу, 18 ноября. Тогда, как сообщали СМИ, погранслужба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Гражданам рекомендовали пользоваться другими пунктами. При этом отмечалось, что 19 ноября пункт планирует работать в обычном режиме. Однако в настоящее время он снова закрыт, а движение ограничено.

В ночь на 18 ноября также были закрыты четыре из восьми КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг способствует прекращению незаконного въезда в страну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил сожаление в связи с решением Финляндии, указав, что финская сторона стремится дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

При этом 18 ноября в центре Хельсинки у здания парламента прошел митинг против закрытия пропускных пунктов на границе с Россией.

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